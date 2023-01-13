Вінгер Аль-Вехди Жерсон Родрігес, права на якого досі належать Динамо, відзначився забитим м'ячем у поєдинку 13-го туру чемпіонату Саудівської Аравії.

Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 13-й тур

Аль-Халідж – Аль-Вехда – 3:2

Голи: Чікалеші, 9, Фабіу Мартінш, 70, 87 – Жерсон Родрігес, 32, Йода, 80

Аль-Халідж повів у рахунку вже на 9 хвилині завдяки голу Чікалеші, але Жерсон Родрігес підступним ударом в середині тайму його зрівняв. Гравець Динамо отримав м'яч перед штрафним та пробив поміж двох захисників – м'яч від ближньої стійки залетів у ворота.

Динамо "таємно" позбулося двох легіонерів – свого часу за них віддали чималі гроші

Втім, у другому таймі Аль-Халідж вирвав перемогу. Команди обмінялись голами Фабіу Мартінша та Йоди (екс-гравця Карпат), а на 87 хвилині той таки Мартінш забив переможний м'яч. Цікаво, що команда Жерсона відігралась, але гол Файра в компенсований час скасували.

Додамо, що це був перший гол Жерсона Родрігеса за Аль-Вехду за 7 поєдинків. Наприкінці сезону люксембуржець має повернутись до Динамо.

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?