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Жерсон Родрігес побився з одноклубником – форварда, який все ще належить Динамо, покарали

18:05 - Читать на русском
Жерсон Родрігес побився з одноклубником – форварда, який все ще належить Динамо, покарали
Жерсон Родрігес / Getty images

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, не зіграє у матчі 32-го туру чемпіонату Туреччини проти Галатасарая.

Люксембурзький форвард в останній момент втратив місце навіть у заявці через те, що спровокував конфлікт із одноклубником, повідомляє hurriyet.com.tr.

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За інформацією видання, Жерсон побився із хорватом Анте Кулушічем. Цікаво, що останній навіть вийшов у стартовому складі на гру з Галатасараєм. Президент турецького клубу підтвердив, що конфлікт насправді був.

Нагадаємо, 25-річний форвард виступає за Анкарагюджю на правах оренди з київського Динамо. Жерсон вже встиг провести 11 матчів у чемпіонаті Туреччини, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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Теги
Туреччина Динамо Динамо Анте Анте Кулушіч Жерсон Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю
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