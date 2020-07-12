Жерсон Родригес подрался с одноклубником – форварда, который все еще принадлежит Динамо, наказали

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, не сыграет в матче 32-го тура чемпионата Турции против Галатасарая.
Люксембургский форвард в момент потерял место даже в заявке из-за того, что спровоцировал конфликт с одноклубником, сообщает hurriyet.com.tr.
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По информации издания, Жерсон подрался с хорватом Анте Кулушичем. Интересно, что последний даже вышел в стартовом составе на игру с Галатасараем. Президент турецкого клуба подтвердил, что конфликт имел место.
Напомним, 25-летний нападающий выступает за Анкарагюджю на правах аренды из киевского Динамо. Жерсон уже успел провести 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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