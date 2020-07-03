Жерсон Родрігес оштрафований за витівку в матчі турецької першості

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, отримав фінансове покарання за витівку під час поєдинку 29-го туру чемпіонату Туреччини проти Трабзонспора.

Турецька федерація футболу вирішив оштрафувати Жерсона Родрігеса на 13 тисяч лір (трохи більше 1500 євро) за вилучення у матчі проти Трабзоспора, інформує ajansspor.

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Таким чином, клуб вирішив покарати форварда за саркастичні оплески на адресу арбітра поєдинку. Цікаво, що таке ж покарання отримав і наставник Трабзоспора.

У нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів за Анкарагюджю 10 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

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