toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Жерсон Родрігес оштрафований за витівку в матчі турецької першості

3 липня 11:14 - Читать на русском
Жерсон Родрігес оштрафований за витівку в матчі турецької першості
Жерсон Родрігес / соцмережі

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, отримав фінансове покарання за витівку під час поєдинку 29-го туру чемпіонату Туреччини проти Трабзонспора.

Турецька федерація футболу вирішив оштрафувати Жерсона Родрігеса на 13 тисяч лір (трохи більше 1500 євро) за вилучення у матчі проти Трабзоспора, інформує ajansspor.

Жерсон Родрігес зацікавив ще один гранд – на нього вже полюють Галатасарай і Монако

Таким чином, клуб вирішив покарати форварда за саркастичні оплески на адресу арбітра поєдинку. Цікаво, що таке ж покарання отримав і наставник Трабзоспора.

У нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів за Анкарагюджю 10 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

Жерсон Родрігес запалив у Туреччині – черговий гол та вилучення у матчі проти претендента на чемпіонство

blog_ava
Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву
3 липня
7901
Теги
Динамо Динамо Туреччина Жерсон Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
33
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук