Також його учасники по живому сліду в режимі онлайн оцінили підсумки жеребкування відбірного турніру ЧС-2022, яке відбулося 7 грудня.

Модерував захід пресаташе збірної України Олександр Гливинський, який перед початком засідання клубу запропонував журналістам та експертам спрогнозувати майбутніх суперників синьо-жовтих у відборі світової першості. Той, хто вгадає найбільше опонентів, мав отримати пам’ятні подарунки від партнера УАФ – ТМ Parimatch.

Гостями експерт-клубу стали перші віцепрезиденти УАФ Олег Протасов і Анатолій Дем'яненко, помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Олександр Шовковський, гравці національної команди Сергій Кривцов і Жуніор Мораес та представник ТМ Parimatch Вадим Місюра. Також до колег у режимі онлайн з Англії долучився універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко.

Відкриваючи обмін думками, Вадим Місюра висловив надію, що наступного року в головної команди країни буде ще більше яскравих перемог: "Це вже четвертий Expert club Parimatch цього року, і ми раді знову вітати наших футболістів, які представляють країну на міжнародній арені. Засідання нашого клубу вже стали одним із найбільш авторитетних майданчиків для зустрічей спортивних експертів. Трансляції заходів цьогоріч подивилися близько 200 тис. уболівальників, що говорить про те, наскільки важливий футбол і який інтерес викликає кожна зустріч Expert club Parimatch. Для збірної України це був непростий рік, але вона гідно зустріла всі випробування, з'явилося багато дебютантів, які на собі відчули, що таке гра на найвищому рівні. Ми сподіваємося, що пандемія відступить, і вболівальники повернуться на стадіони. Футбол від цього стане тільки яскравішим".

Олег Протасов, підбиваючи підсумки останніх поєдинків року для збірної України, відзначив, що насправді турнір Ліги націй для синьо-жовтих ще не завершився, і тепер юристам доведеться поборотися в кабінетах, щоб у Спортивному арбітражному суді Лозанни довести, що матч Швейцарія – Україна має відбутися все ж таки на футбольному полі. "Незважаючи на важкий рік, футбол жив, живе й житиме далі. У цій Лізі націй нам вдалося провести два поєдинки з глядачами – з Іспанією та Німеччиною. Думаю, наша збірна відмінно себе проявила. Ми можемо нею пишатися. На жаль, один матч не було зіграно, турнір не завершили. Ми зі свого боку зараз робимо все можливе, щоб матч зі Швейцарією відбувся на футбольному полі, тому йдемо до спортивного суду Лозанни. Ми будемо обережні у своїх висловлюваннях щодо цього. Можу сказати точно, зі стовідсотковою гарантією: Україна не порушила жодного пункту медичного протоколу, щоб була можливість позбавити нас права вийти на матч зі швейцарцями. Сподіваюся, ми зі збірною Швейцарії на полі вирішимо, хто більш гідний залишитися в Лізі А".

Один із постійних учасників експерт-клубу, Олександр Шовковський, розповів, яким розлюченим був, коли дізнався, що поєдинок зі Швейцарією не відбудеться: "Ми перемогли перед цим у двох матчах Ліги націй, але виявилося, що не за спортивним принципом втрачаємо можливість грати в Лізі А. Пояснити свій стан у той момент було важко, ми були, м’яко кажучи, дуже розлючені. Вірю, що УАФ зробить усе можливе, щоб усе ж таки матч відбувся за спортивним принципом.

2020 року ми отримали колосальний досвід ігор із топ-збірними світу. Що стосується товариських матчів, то вони були підготовкою до Ліги націй, й ігнорувати їх ми не могли. Також ми перевірили цьогоріч велику групу молодих хлопців, які складуть кістяк майбутньої збірної. Ми відчули гру на найвищому рівні. Коли раніше можна було мріяти про поєдинки проти збірних Німеччини, Іспанії, Франції? Так, ми програвали, була й критика, але ми обрали шлях і рухаємося в напрямку, який обрали, що також дає нам позитивні результати. На жаль, не всі матчі були з уболівальниками".

Також Олександр Шовковський відзначив роль молодіжної збірної України, із лав якої у важкий для національної команди момент були викликані деякі виконавці: "Молодіжку" багато критикували, але на початку своєї роботи Руслан Ротань мав бесіду з Андрієм Шевченком щодо того, за яким принципом має працювати молодіжна збірна, щоб її гравці були органічно інтегровані в національну команду. Це головне завдання "молодіжки", і вона його успішно виконувала, коли хлопці були терміново викликані до лав національної збірної".

Згадуючи епізод, коли він через кадрові втрати потрапив до заявки на матч із Францією, ексголкіпер у притаманному йому стилі з посмішкою зазначив, що, вдягнувши воротарські рукавички на розминці перед поєдинком, знову відчув неймовірні емоції: "Мій вихід на поле був майже виключений. Це могло статися лише за умови, якби Георгій Бущан отримав травму або рефері видалив його з поля".

У свою чергу Анатолій Дем'яненко зазначив, що йому сподобалося, що в діях національної команди простежувався свій малюнок гри: "До мене часто підходили вболівальники й казали, що у збірної України є свій малюнок гри. Це так. Хлопці показали, що можна грати з будь-якою командою. Для них це великий досвід, вони будуть зростати. Також добре, що до команди викликалися молоді гравці".

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, приєднавшись до експерт-клубу, пригадав, як забив переможний гол у домашньому матчі зі збірною Швейцарії, який він присвятив лікарю національної команди Ашоту Худаєву. За словами Олександра, він до останнього сподівався, що й виїзний поєдинок зі швейцарцями відбудеться: "Фізично ми почувалися дуже добре. Психологічно також були готові грати. У день матчу було тренування. Я бачив, як уся команда налаштована була грати, але нам не дозволили… У цих останніх поєдинках до команди приєдналося багато молодих гравців. Вони всі дуже талановиті. У збірній залишається чудова дружня атмосфера, яка панує ще з минулого відбірного циклу. Вважаю, що ми на правильному шляху. Упевнений, УАФ зробить усе можливе, щоб ми зі швейцарцями все ж таки зіграли".

Сергій Кривцов встиг повернутися до збірної після позитивного тесту на COVID-19 перед матчем із Польщею: "Для мене було важливо провести поєдинок після такої хвороби. Вважаю, що з поляками, а потім і з німцями ми гарно грали, не вдалося досягти тільки одного – результату. Для нас матчі з такими командами стали великим досвідом".

Своїми враженнями від останніх поєдинків синьо-жовтих поділився й Жуніор Мораес: "Так, відпустки в цьому сезоні не було, довелося одразу після минулого сезону починати новий, тому матчі й були важкі. Ми прискіпливо готувалися до кожного поєдинку, були цікаві ігри. Сподіваюся, і зі Швейцарією ми ще зіграємо".

Перед початком онлайн-трансляції із Цюриху жеребкування ЧС-2022 модератор заходу Олександр Гливинський розповів, що експертна рада Асоціації спортивних журналістів України визначила переможців номінацій 2020 року. Дебютантом року у збірній було визнано голкіпера Динамо Георгія Бущана, відкриттям збірної став захисник Динамо Ілля Забарний. Перемогою року визнали матч синьо-жовтих проти збірної Іспанії (1:0). У номінації "Гол року" в суперечці з Олександром Зінченком, який розписався у воротах швейцарців, перемогу одержав Віктор Циганков із м'ячем у ворота іспанців. Відзначили експерти також футболіста в номінації "Стабільність року" – кращим у цьому аспекті було визнано Руслана Маліновського.

Не змогли експерти пройти й повз Олександра Шовковського, який завдяки потраплянню до заявки на товариську гру з французами переміг у номінації "Повернення року". Загалом 2020 року у збірній дебютували дев'ять нових гравців – Бущан, Бондар, Забарний, Зубков, Конопля, Михайліченко, Тимчик, Харатін та Чеберко.

У другій частині засідання експерт-клубу його учасники в онлайн-режимі дізналися суперників синьо-жовтих у відборі до ЧС-2022. Збірній Україні доведеться зіграти проти команд Франції, Боснії і Герцеговини, Фінляндії та Казахстану.

"Цікава група у нас. Нам дісталися чинні чемпіони світу. Вони будуть фаворитами. Фіни й боснійці показують упевнену гру, розвиваються. Так само як і наша команда. Не варто недооцінювати Казахстан. Він може піднести сюрприз. Якщо ми хочемо виходити до фіналу чемпіонату світу, нам потрібно показувати нашу гру, яку ми сповідували раніше. Немає непереможних суперників. Важко, але треба боротися", – зазначив Олександр Шовковський.