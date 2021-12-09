Після завершення останнього поєдинку групового етапу ЛЧ Аталанта – Вільяреал стали відомі всі учасники 1/8 фіналу турніру. Гол Руслана Маліновського не допоміг бергамаскам обіграти чинного переможця Ліги Європи – як наслідок, Аталанта вилетіла з ЛЧ.

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Англія, яка не втратила жодної команди, делегувала чотирьох представників – Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуль. Іспанію представляють три команди – Реал, Вільяреал, Атлетіко Мадрид. Італія делегувала у плей-офф Ювентус та Інтер, Португалія – Спортінг і Бенфіку, а Франція – Лілль з ПСЖ. По одному представнику в 1/8 мають Нідерланди (Аякс), Німеччина (Баварія) та Австрія (Зальцбург).

Переможці груп:

Манчестер Сіті

Ліверпуль

Аякс

Реал

Баварія

Манчестер Юнайтед

Лілль

Ювентус

Другі місця:

ПСЖ

Атлетіко

Спортінг

Інтер

Бенфіка

Вільяреал

Зальцбург

Челсі

Динамо та Шахтар не змогли пробитись у наступний етап турніру – українські клуби посіли останні місця в групах. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 13 грудня. Переможці груп будуть сіяними, другі місця – несіяними.

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