Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф
Завершився груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи сезону 2021/22. Відповідно, визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу за трофей.
Після завершення останнього поєдинку групового етапу ЛЧ Аталанта – Вільяреал стали відомі всі учасники 1/8 фіналу турніру. Гол Руслана Маліновського не допоміг бергамаскам обіграти чинного переможця Ліги Європи – як наслідок, Аталанта вилетіла з ЛЧ.
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Англія, яка не втратила жодної команди, делегувала чотирьох представників – Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуль. Іспанію представляють три команди – Реал, Вільяреал, Атлетіко Мадрид. Італія делегувала у плей-офф Ювентус та Інтер, Португалія – Спортінг і Бенфіку, а Франція – Лілль з ПСЖ. По одному представнику в 1/8 мають Нідерланди (Аякс), Німеччина (Баварія) та Австрія (Зальцбург).
Переможці груп:
Манчестер Сіті
Ліверпуль
Аякс
Реал
Баварія
Манчестер Юнайтед
Лілль
Ювентус
Другі місця:
ПСЖ
Атлетіко
Спортінг
Інтер
Бенфіка
Вільяреал
Зальцбург
Челсі
Динамо та Шахтар не змогли пробитись у наступний етап турніру – українські клуби посіли останні місця в групах. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у понеділок, 13 грудня. Переможці груп будуть сіяними, другі місця – несіяними.
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