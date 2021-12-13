Порту – Лаціо

Шериф – Брага

Борусія Дортмунд – Рейнджерс

Зеніт – Реал Бетіс

Барселона – Наполі

РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад

Аталанта – Олімпіакос

Севілья – Динамо Загреб

Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи – всі пари сезону 2021/22

Легендарний воротар Андрес Палоп, вічний нічний кошмар Шахтаря і одного відомого коментатора, допоміг при жеребкуванні турніру, фінал якого відбудеться у Севільї. На стадії, яка фактично може іменуватися 1/16 фіналу, зустрічаються володарі других місць з групового етапу ЛЄ (у ранзі сіяних) та команди, що посіли треті сходинки в ЛЧ (відповідно – несіяні). "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи в цій новині. На цьому етапі УЄФА розводить представників однієї асоціації. Наприклад, Аталанта Маліновського не могла потрапити на Лаціо і Наполі, а Барселона – на Бетіс чи Реал Сосьєдад.

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Сіяні команди матч-відповідь проводять вдома. На цьому етапі підвищений інтерес також викликає Шериф, який з українським тренером Юрієм Вернидубом вибив Шахтар з єврокубків. Своєю чергою Барселона позбавила київське Динамо права зіграти хочу б на стадії Ліги Європи. Цікаво, що в ЛЄ зіграє найкращий бомбардир попереднього сезону ЛЧ Ерлінг Холанд. Переможці дуелей звітної стадії зустрінуться в 1/8 фіналу з командами, які виграли свої групи у Лізі Європи. Перші стикові поєдинки ЛЄ відбудуться 17 лютого, матчі-відповіді заплановані на 24 лютого.

Результати жеребкування 1/8 ЛЧ – Зінченко, Яремчук і компанія дізналися суперників

Сіяні

Бетіс (ESP)

Брага (POR)

Динамо Загреб (CRO)

Лаціо (ITA)

Наполі (ITA)

Олімпіакос (GRE)

Реал Сосьєдад (ESP)

Рейнджерс (SCO)

Несіяні

Аталанта (ITA)

Барселона (ESP)

Борусія Дортмунд (GER)

Зеніт (RUS)

Порту (POR)

РБ Лейпциг (GER)

Севілья (ESP)

Шериф (MDA)