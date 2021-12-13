Під час жеребкування УЄФА двічі грубо помилився. Спершу витягнув Манчестер Юнайтед суперником Вільяреала, хоча команди мали бути розведені, бо грали в одній групі. А потім кулька з Манчестер Юнайтед помилково не була залучена під час вибору суперника для Атлетіко.

Згодом виплили нові помилки. Кулька Реала була залучена під час жеребкуванням Вільяреала, хоча команди з однієї країни мають розводитися. А також кульку з Ліверпулем використали під час вибору суперника Атлетіко, хоча команди грали в одній групі.

Манчестер Юнайтед у підсумку потрапив на ПСЖ, Атлетіко – на Баварію, а Вільяреал – на Манчестер Сіті. УЄФА анулював результати та погодився провести нове жеребкування.

Результати жеребкування 1/8 ЛЧ – Мессі проти Роналду, Яремчук та Зінченко їдуть в Іспанію, 2 топові пари, конфуз УЄФА