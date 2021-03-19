Сьогодні, 19 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішальних стадій Ліги Європи.

Результати жеребкування 1/4 фіналу

Гранада – Манчестер Юнайтед

Арсенал – Славія Прага

Аякс – Рома

Динамо Загреб – Вільяреал

МЮ пройде чергову перевірку іспанським бар'єром (нещодавно Сульшер вибив Реал Сосьєдад). Празька Славія спробує шокувати ще один британський гранд. Паулу Фонсека проти Еріка Тен Хага – цікава тренерська дуель. А Вільяреал, скривдивши київське Динамо, візьметься за загребське.

Результати жеребкування 1/2 фіналу

Гранада – Манчестер Юнайтед / Аякс – Рома

Динамо Загреб – Вільяреал / Арсенал – Славія Прага

Номінальним господарем фіналу буде переможець другого півфіналу.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи заплановані на 8 квітня, а матчі-відповіді – на 15 квітня. Перші півфінали Ліги Європи відбудуться 29 квітня, а другі півфінали – 6 травня. Фінал – 26 травня в польському Гданську.

Найцікавіший підсумок жеребкування – ми можемо побачити як англійський, так і іспанський фінал. Манчестер Юнайтед з Арсеналом і Вільяреал з Гранадою на різних кінцях сітки.

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Учасники жеребкування:

Арсенал (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Вільяреал (Іспанія)

Гранада (Іспанія)

Рома (Італія)

Аякс (Нідерланди)

Славія Прага (Чехія)

Динамо Загреб (Хорватія)

На стадії чвертьфіналу та півфіналу під час жеребкування Ліги Європи не було посіву та жодних територіальних обмежень. Команди з однієї країни могли зустрітися між собою.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар припинили участь у турнірі. Кияни вилетіли від Вільяреала, а донеччани двічі поступилися Ромі. Головна сенсація на попередній стадії – фіаско Тоттенхема проти загребського Динамо.

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