Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів 2022/23 відбудеться сьогодні, 17 березня, в Ньйоні.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розпочнеться о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині. У прямому ефірі жеребкування покаже медіасервіс MEGOGO (за наявності відповідної підписки) та Volia TV, які є офіційними трансляторами ЛЧ в Україні.

Результати жеребкування 1/4 фіналу:

Реал Мадрид – Челсі

Інтер – Бенфіка

Ман Сіті – Баварія

Мілан – Наполі

Результати жеребкування 1/2 фіналу:

Мілан – Наполі / Інтер – Бенфіка

Реал Мадрид – Челсі / Ман Сіті – Баварія

Найбільшою кількістю команд може похвалитися Італія. Апеннінці будуть представлені двома міланськими грандами, а також феєричним Наполі, який вперше за всю історію пробився до 1/4 фіналу. Честь Іспанії вже традиційно відстоюватиме чинний переможець турніру мадридський Реал. "Бланкос" – абсолютні рекордсмени ЛЧ за кількістю титулів (14). Всемогутня АПЛ делегувала два клуби – Челсі та Ман Сіті. По одному представнику мають Німеччина (Баварія) і Португалія (Бенфіка).

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR – там, де твій дім!

На цій стадії немає посіву та інших обмежень. Жеребкування буде повністю відкритим, з можливими протистояннями представників однієї асоціації. Перша за жеребом команда у парі проведе стартовий матч удома. УЄФА одразу визначить пари 1/2 фіналу.

Дебютні поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді – 18 та 19 квітня. Півфінали пройдуть 9-10 та 16-17 травня. Вирішальна гра відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Ататюрк" 10 червня.

Хто виграє Лігу чемпіонів: є явний фаворит, Реал лише третій, у Мудрика обмаль шансів – прогноз суперкомп'ютера