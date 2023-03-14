"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Ерілнг Холанд поставив на коліна РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Очікувалось, що Манчестер Сіті зніме усі питання протистоянні з РБ ще у першому матчі. Втім, Пеп Гвардіола знову перемудрив із тактичними рішеннями – зокрема, каталонець вирішив зіграти без замін. Як наслідок, замість впевненого тріумфу англійці отримали результативну нічию (1:1). Тепер все мало вирішуватись на Етіхаді, де "містяни" не зазнали жодної поразки в сезоні.

Господарі провели дві заміни у порівнянні з виїздом. Замість Мареза вийшов Де Брюйне, замість Вокера – Стоунз. Пеп при цьому полишив експерименти, повернувшись до базових налаштувань. Якщо у Німеччині він зіграв без фальшивих фулбеків, то цього разу в центр активно заходив Стоунз (в той час як Родрі допомагав у білд-апі захисникам).

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR – там, де твій дім!

Бернарду Сілва й Де Брюйне змінювались місцями, граючи нижче або вище, в середині або на фланзі. Гріліш традиційно давав ширину, а Холанд опускався в центр для допомоги при розіграшах. При пресингу ж "містяни" вибудовували четвірку Гріліш-Холанд-КДБ-Бернарду – здебільшого вони вичікували на винос Бласвіха, але час від часу пас на нього ставив тригером для тиску.

РБ Лейпциг, своєю чергою, не став ризикувати зі стартових хвилин. Німці насичували центр вузькою четвіркою і практично не пресингували Сіті. Фулбеки не йшли уперед, хоча в другому таймі на Ред Бул Арені саме подібна тактика принесла успіх "ротен буллен".

Дана структура гри команд визначила хід першого тайму. Манчестер Сіті домінував, створивши дебютний момент вже на 2-й хвилині зустрічі. Сілва та КДБ обігрались на фланзі, після чого пішов крос у центр штрафного – там ніхто не встежив за Гюндоганом. Ілкай бахнув у дотик, але запустив м'яч на трибуни.

На 11-й хвилині забивати мав Холанд. Ерлінг стартував із глибини під закидання від Аке – норвежець обігнав Гвардіола, прийняв сферу й опинився прямо перед Бласвіхом! Кіпер скоротив дистанцію й врятував РБ Лейпциг. На 19-й хвилині же у Сіті спрацювала штука, яка ще не раз проявить себе у даному матчі.

Господарі заробили кутовий, німці не змогли вибити м'яч, а "містяни" стріляли по воротах кілька разів. "Бики" відбились, однак перегляд відеоповтору показав, що сфера влучив у руку Хенріксу. Славко Вінчіч призначив пенальті, який впевнено реалізував Холанд (хоча Бласвіх вгадав кут). 1:0!

А рівно за дві хвилини Холанд оформив дубль! Цього разу спрацював пресинг. Ерілінг натиснув на Бласвіха, змусивши його вибити м'яч абикуди. Аканджі виграв боротьбу в центрі й скинув м'яч назад в атаку, після чого Де Брюйне змістився до півкола й вистрілив у поперечку – а Ерлінг тут же зіграв на добиванні! 2:0!

РБ Лейпциг одразу змінив тактику, почавши ризикувати. У "ротен буллен" увімкнувся інтенсивний пресинг та підіймання фулбеків в атаку. Виявилось, що Манчестер Сіті не такий і страшний – підопічні Пепа Гвардіоли стали помилятись на власній третині. На 33-й хвилині гості навіть вивели Вернера віч-на-віч з Едерсоном, однак кіпер вибіг за межі карного майданчика й збив Тімо. Як не дивно, фол записали саме на форварда.

Гольових моментів РБ Лейпциг так і не створив, а от Манчестер Сіті продовжив напружувати Бласвіха. На 31-й хвилині Холанд отримав пас за спину Орбану й вистрілив з лівого краю штрафного, а на 39-й вже з правого краю бив Гюндоган – Бласвіх виручив в обох випадках. Зрештою, на 2-й компенсованій хвилині "містяни" добилися свого: Діаш замкнув навіс, Бласвіх перевів м'яч у стійку, а той покотився вздовж лінії воріт до іншої стійки – Айдара намагався винести, але Холанд його накрив, вколотивши сферу в сітку. 3:0!

Манчестер Сіті вирішив усі питання щодо виходу в чвертьфінал. Тим не менш, це не зупинило команду. Всього за три хвилини після старту другого тайму Бласвіху довелося виймати м'яч із сітки в четвертий раз. Холанд пасував Гюндогану, а той обігрався з Грілішем і вистрілив з лівого краю штрафного – 4:0!

Далі свій концерт розпочав Холанд. На 53-й хвилині Сіті заробив стандарт, а навіс з нього завершився скидкою на дальню стійку. Ерлінг пробив головою у Бласвіха, добивання Аканджі накрили, але норвежець підхопив відскок і оформив покер – 5:0! На 57-й же хвилині він довів справу до пента-трику, вколотивши м'яч у сітку після виносу подачі з кутового. 6:0!

Таким чином, Холанд повторив рекорд Мессі та Луїса Адріано (так-так, із Шахтаря), відзначившись п'ятьма голами в одному матчі Ліги чемпіонів. Крім того, Ерлінг став наймолодшим футболістом, якому вдалося забити 30 голів у ЛЧ (побив рекорд Мбаппе), причому для цього норвежцю знадобилось найменше матчів – 25 (побив рекорд Ван Ністелроя з 34 матчами).

За кілька хвилин після історичної події Пеп Гвардіола зняв з пробігу всіх лідерів, включно з Холандом. Нападник весело реготав на лавці, а його партнери на полі валяли дурня. Манчестер Сіті не створив жодного моменту в останні півгодини основного часу, але з таким РБ подібну поведінку можна пробачити. На 75-й хвилині німці не змогли забити навіть у порожні ворота.

Зрештою, на 2-й компенсованій хвилині Де Брюйне покарав Лейпциг ефектним пострілом, встановивши остаточний рахунок – 7:0! Манчестер Сіті завдав РБ найбільшої поразки в історії й вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.