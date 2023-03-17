Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2022/23 состоится сегодня, 17 марта, в Ньоне.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию в этой новости. В прямом эфире жеребьевку покажет медиасервис MEGOGO (при наличии соответствующей подписки) и Volia TV, официальные трансляторы ЛЧ в Украине.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

Реал Мадрид – Челси

Интер – Бенфика

Ман Сити – Бавария

Милан – Наполи

Результаты жеребьевки 1/2 финала:

Милан – Наполи / Интер – Бенфика

Реал Мадрид – Челси / Ман Сити – Бавария

Наибольшим количеством команд может похвастаться Италия. Апеннинцы будут представлены двумя миланскими грандами, а также феерическим Наполи, впервые пробившимся в 1/4 финала. Честь Испании уже традиционно будет отстаивать действующий победитель турнира мадридский Реал. "Бланкос" – абсолютные рекордсмены ЛЧ по количеству титулов (14). Всемогущая АПЛ делегировала два клуба – Челси и Ман Сити. По одному представителю имеют Германия (Бавария) и Португалия (Бенфика).

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На этой стадии нет посева и других ограничений. Жеребьевка будет полностью открыта, с возможными противостояниями представителей одной ассоциации. Первая по жребию команда в паре проведет стартовый матч дома. УЕФА сразу определит пару 1/2 финала.

Дебютные поединки 1/4 финала запланированы на 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы пройдут 9-10 и 16-17 мая. Решающая игра состоится в Стамбуле на стадионе Ататюрк 10 июня.

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