Дуель італійських тренерів і шанс для Мілана перервати неприємні серії

І Мілан, і Тоттенхем останнім часом не вражають стабільністю на внутрішній арені. У Серії А "россонері" йдуть 5-ми – здавалося б, серія з 4-х "сухих" перемог поспіль налагодила справи Мілана, як тут же прийшла поразка від Фіорентини. Що стосується Тоттенхема, то команда Антоніо Конте не без проблем, але поки втримує 4-ту позицію в АПЛ. "Шпори" останнім часом вдало виступають вдома, але цю приємну статистику нівелювала низка кадрових втрат – Льоріс, Бентанкур і Біссума перебувають у лазареті, а Ерік Дайєр дискваліфікований.

Тоттенхем – Мілан: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Стефано Піолі приїхала до Лондона з гандикапом в один м'яч. Гол Браїма Діаса на Сан-Сіро став єдиним у першому поєдинку 1/8 фіналу. Це було дуже доречно для Мілана, адже семиразовий володар Кубка чемпіонів вкрай невдало виступає в Англії. З 21-го поєдинку Ліги чемпіонів на Туманному Альбіоні Мілан виграв лише один, обігравши Манчестер Юнайтед ще у далекому 2005 році.

Востаннє "россонері" грали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 11 років тому – у сезоні 2011/12. У кампаніях 2012/13 і 2013/14 Мілан вилетів в 1/8, після чого більше не грав у плей-офф ЛЧ. Навіть Тоттенхем з того часу дістався аж до фіналу, а от італійський гранд вперше за тривалий час мав реальні шанси потрапити бодай у топ-8 команд Європи. На щастя для Стефано Піолі, у дуелі зі своїм співвітчизником Антоніо Конте алленаторе Мілана міг розраховувати на Олів'є Жиру – французький бомбардир встиг відновитися і вийшов із перших хвилин.

Рівний перший тайм з мінімумом гостроти

Поєдинок у дощовому Лондоні розпочався із затримкою на 10 хвилин – як і у вчорашньому матчі між Челсі та Борусією Д, гостьова команда через затори на дорогах запізнилася на стадіон.

Перші хвилини лише підтвердили побоювання, що видовищної гри очікувати не варто. Тоттенхем більше тримав м'яч, однак у дебюті не створив жодної небезпеки біля воріт Меньяна. Лише одна неточна подача Тео Ернандеса зі штрафного – ось і все за стартову 10-хвилинку. Мілан прогнозовано діяв другим номером, сподіваючись на контратаки. Натомість ледь не отримав її сам, але удар Емерсона заблокував Томорі.

Мілан відповів швидкою атакою в три передачі, яку невдалим пасом на Жиру зіпсував Тео Ернандес. Дует зі збірної Франції міг організувати гол, але захисник невдало віддав на партнера. На 18-й хвилині гості хитро розіграли штрафний, проте Мессіас після передачі Тоналі не влучив у дальній кут. Найкращий момент за весь перший тайм.

До 21-ї хвилини Лангле і Ромеро отримали по жовтій картці. Потенційна подвійна втрата основних центрбеків для Конте на чвертьфінал. Не витримав і сам тренер, який теж хапнув попередження від арбітра.

У другій половині тайму Мілан вирівняв статистику володіння м'ячем і мав напівмоменти. Удар Мессіаса був дуже невдалим, а Жиру в акробатичному стрибку не влучив по м'ячу. Тоттенхем відповів ударом Кейна – м'яч зрикошетив від Чау і ледь не влетів у ближній. Меньян, який проводив лише третій матч після важкої травми, зумів зреагувати. Зрештою, абсолютно логічні нулі після першого тайму – обидві команди і близько не награли на гол, що більше влаштовувало Мілан.

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Одразу по перерві Крістіан Ромеро ризикував догратися. Аргентинець, який вже мав жовту картку, рукою вдарив в обличчя Діаса. Відверто пробачили чемпіона світу арбітр і VAR. Діас ледь не помстився, продершись крізь кількох суперників у штрафний. Розкішний сейв Форстера врятував Тоттенхем!

Конте намагався завести своїх підопічних, які перевели гру на половину поля Мілана, однак моментів, як і раніше, не було. Стерильний контроль, висока точність передач, але без гостроти і ударів. Ідеальний сценарій для команди Піолі, яка без особливих проблем стримувала Сона з Кейном, а навіси з флангів не складали для Мілана проблем. Лише на 64-й хвилині Меньян вступив у гру після удару Хьойберга.

Одна з нечисленних контратак Мілана могла завершитися голом. Леау обігрався з Ернандесом і віддав на Діаса, удар того заблокували, а добивання Жиру парирував Форстер. Дощ посилився, а Конте пішов ва-банк, кинувши у бій Рішарлісона замість Емерсона. Бразилець одразу потрапив у кадр, але лише завдяки тому, що врізався у Меньяна після подачі кутового.

На 77-й хвилині сталося те, що мало статися ще на початку тайму. Ромеро чомусь подумав, що сьогодні йому можна все, брутально зігравши проти Ернандеса. Пряма червона, до побачення, Тоттенхем у меншості.

Це була крапка. Команда Конте продемонструвала повну імпотенцію в атаці і закономірно припиняє боротьбу за трофей. Єдиний момент був у Харрі Кейна вже в компенсований час – Меньян врятував Мілан, а у зустрічній атаці Оріджі поцілив у стійку!

0:0 – Тоттенхем став першим представником АПЛ, який вилетів з єврокубків у сезоні 2022/23. Мілан же втримав стратегічно вигідну для себе нічию і вперше за 11 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів!

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