Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Челсі здолав дортмундську Борусію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Навіть у кризові часи Челсі зумів оформити камбек у плей-офф Ліги чемпіонів. "Сині" вп'яте в клубній історії відіграються та перемагають свого суперника на стадії плей-оф турніру після поразки в першому матчі. Як інформує Opta, це – найкращий результат Ліги чемпіонів нарівні з Барселоною, Ювентусом та Реалом.
Челсі подолав удачу Борусії Д та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого все вдається
Грема Поттера не буде звільнено найближчими днями завдяки голам Рахіма Стерлінга і Кая Хаверца. Англієць забив наприкінці першого тайму, а німець реалізував пенальті одразу після перерви.
Будемо сподіватися, що Михайло Мудрик встигне адаптуватися в новій команді до чвертьфінальних матчів.