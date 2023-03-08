Навіть у кризові часи Челсі зумів оформити камбек у плей-офф Ліги чемпіонів. "Сині" вп'яте в клубній історії відіграються та перемагають свого суперника на стадії плей-оф турніру після поразки в першому матчі. Як інформує Opta, це – найкращий результат Ліги чемпіонів нарівні з Барселоною, Ювентусом та Реалом.

Челсі подолав удачу Борусії Д та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого все вдається

Грема Поттера не буде звільнено найближчими днями завдяки голам Рахіма Стерлінга і Кая Хаверца. Англієць забив наприкінці першого тайму, а німець реалізував пенальті одразу після перерви.

Будемо сподіватися, що Михайло Мудрик встигне адаптуватися в новій команді до чвертьфінальних матчів.