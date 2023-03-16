Їх залишилося лише 8. Розіграш Ліги чемпіонів виходить на вирішальну стадію – 17 березня відбудеться останнє жеребкування у сезоні 2022/23, під час якого будуть визначені чвертьфінальні та півфінальні пари. У квітні стартують вирішальні матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи – перші поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11-12 квітня, а матчі-відповіді – на 18-19 квітня. Жодних обмежень вже не буде, тому команди з однієї країни можуть зіграти між собою.

Ліга чемпіонів: визначилися всі чвертьфіналісти – несподіване домінування Італії

Суперкомп'ютер Five Thirty Eight оприлюднив оновлений прогноз на вирішальну стадію Ліги чемпіонів. Оцінки традиційно базуються на силі складів команд і їхніх останніх виступах.

Головним фаворитом ЛЧ 2022/23 вважають Манчестер Сіті. Шанси на те, що Хосеп Гвардіола і його підопічні нарешті піднімуть над головами трофей, оцінили в 33%. Цілих 74% дають на вихід "містян" у півфінал турніру. Шанси на кваліфікацію Манчестер Сіті до фіналу Ліги чемпіонів оцінили в 52%.

Другою у списку фаворитів іде Баварія. Імовірність мюнхенців виграти ЛЧ оцінили в 23%, вийти у фінал – 42%, пробитися до 1/2 – 67%. Замикає топ-3 мадридський Реал. Чинному переможцю Ліги чемпіонів дають 14% на захист титулу найкращої команди Європи, 29% – на участь у фіналі та 56% – у півфіналі.

На четвертому місці опинився Наполі, який впевнено мчить до чемпіонства у Серії А та вперше у своїй історії вийшов у чвертьфінал ЛЧ. "Партенопейці" є останньою командою, які віддають більше десяти відсотків на перемогу в Лізі чемпіонів – у підопічних Лучано Спалетті їх 11.

Головними аутсайдерами вважають Інтер і Мілан – навіть шанси Бенфіки виграти Лігу чемпіонів оцінили вище, ніж потенційний успіх італійських грандів. Португальці випередили і лондонський Челсі – команді Михайла Мудрика, яка в 1/8 не без проблем пройшла Борусію Дортмунд, віддали лише шосту сходинку рейтингу.

Взагалі, шанси на перемогу Челсі в ЛЧ оцінюють дуже скромно – суперкомп'ютер дає підопічним Грема Поттера мізерні 6%. А от на півфінал шанси Мудрика і Ко куди солідніші (42%).

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2022/23 відбудеться 10 червня у Стамбулі.