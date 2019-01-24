Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі відсторонений від роботи з першою командою "червоно-білих".

Боси Монако ухвалили рішення про припинення роботи 41-річного фахівця, повідомляє офіційний сайт клубу.

Анрі очолив монегасків у жовтні 2018 року після відставки Леонарду Жардіма. Під його керівництвом Монако вилетів із єврокубків і Кубка Франції, а також не зміг піднятися із зони вильоту Ліги 1. У четвер вдень з'явилася інформація, що Анрі відправив у дубль кількох гравців основи.

Тимчасовим керманичем Монако буде Франк Пассі.

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