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Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

21:17 96 Читать на русском
Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера
Тьєррі Анрі / AFP

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі відсторонений від роботи з першою командою "червоно-білих".

Боси Монако ухвалили рішення про припинення роботи 41-річного фахівця, повідомляє офіційний сайт клубу.

Анрі очолив монегасків у жовтні 2018 року після відставки Леонарду Жардіма. Під його керівництвом Монако вилетів із єврокубків і Кубка Франції, а також не зміг піднятися із зони вильоту Ліги 1. У четвер вдень з'явилася інформація, що Анрі відправив у дубль кількох гравців основи.

Тимчасовим керманичем Монако буде Франк Пассі.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

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Головне Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Монако Монако Франція
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