Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

Збірна України — 21:29 2
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Збірна України у 2019 році зможе зіграти лише 2 контрольні матчі – стали відомі дати
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Ракицький покинув розташування Шахтаря, – ЗМІУкраїна — 21:03 707
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Карпати не заплатили Севільї за трансфер Карраскаля – іспанці готові звернутись в УЄФАУкраїна — 20:10 1062
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Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – операція завершилась безрезультатно, поліція не вірить у шанси людей вижитиАнглія — 19:21 19838
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Поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – офіційна заяваАнглія — 17:55 3701
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