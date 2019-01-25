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Звільнення Анрі обійдеться Монако у 15 мільйонів євро – сьогодні в клуб повернеться Жардім

14:36 964 Читать на русском
Звільнення Анрі обійдеться Монако у 15 мільйонів євро – сьогодні в клуб повернеться Жардім
Тьєррі Анрі / фото із соцмереж

Наставник Монако Тьєррі Анрі отримає солідну компенсацію після свого звільнення.

Керівництву Монако доведеться заплатити головному тренеру монегасків Тьєррі Анрі від 10 до 15 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту, повідомляє Nice-Matin.

Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

Напередодні Монако усунув Анрі від виконання обов'язків до винесення остаточного рішення щодо майбутнього фахівця.

Також зазначається, що керівництво монегасків вже домовилося з Леонарду Жардімом про те, щоб португалець повернувся на посаду головного тренера клубу.

Жардім може замінити Анрі в Монако, – Sky Sports

Жардім очолював Монако з 2014 по жовтень 2018 року, коли його змінив Анрі. Під керівництвом португальця клуб виграв чемпіонат Франції і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17.

Теги
Монако Монако Франція Леонарду Жардім Леонарду Жардім Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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