Фіорентина мала шанс наблизитися до зони Ліги чемпіонів на відстань у п'ять очок, але несподівано без шансів поступилася Торіно, який перед звітним матчем розташовувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.

Торіно вдома несподівано розгромив Фіорентину

Господарі легко зім'яли "фіалок", забивши чотири сухих м'ячі. Особливо легким став другий м'яч Брекало. Оборона гостей майже все зробила сам. Надто кволий пас на свого голкіпера, який також невдало вийшов із воріт, і Йосіп без перешкод оформив дубль.