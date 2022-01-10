Фиорентина уступила Торино в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Фиорентина имела шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов на расстояние в пять очков, но неожиданно без шансов уступила Торино, перед отчетным матчем располагавшемся на 13-й строчке турнирной таблицы.

Торино дома неожиданно разгромил Фиорентину

Хозяева легко смяли "фиалок", забив четыре сухих мяча. Особенно лёгким стал второй мяч Брекало. Оборона гостей почти все сделала сама. Слишком слабый пас на своего голкипера, тоже неудачно вышедшего из ворот, и Йосип беспрепятственно оформил дубль.