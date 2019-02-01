Зеніт оголосив про трансфери Вільмара Барріоса та Азмуна

Колумбієць Вільмар Барріос та іранець Сердар Азмун стали гравцями Зеніта.

Зеніт оформив відразу два трансфери. Першим новачком команди став хавбек Бока Хуніорс Вільмар Барріос. Колумбієць уклав контракт з пітерцями, який розрахований на 4,5 року. За неофіційною інформацією, Бока Хуніорс отримав за перехід гравця 15 млн євро.

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Окрім цього, форвард Рубіна Сердар Азмун також приєднався до Зеніта. Контракт іранця з клубом розрахований на 3,5 року, повідомляє прес-служба російської команди.

Зазначимо, нещодавно захисник збірної України Ярослав Ракицький офіційно перейшов у Зеніт.

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