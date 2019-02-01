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Зеніт оголосив про трансфери Вільмара Барріоса та Азмуна

1 лютого 23:27 210 Читать на русском
Зеніт оголосив про трансфери Вільмара Барріоса та Азмуна
Вільмар Барріос / ФК Зеніт

Колумбієць Вільмар Барріос та іранець Сердар Азмун стали гравцями Зеніта.

Зеніт оформив відразу два трансфери. Першим новачком команди став хавбек Бока Хуніорс Вільмар Барріос. Колумбієць уклав контракт з пітерцями, який розрахований на 4,5 року. За неофіційною інформацією, Бока Хуніорс отримав за перехід гравця 15 млн євро.

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Окрім цього, форвард Рубіна Сердар Азмун також приєднався до Зеніта. Контракт іранця з клубом розрахований на 3,5 року, повідомляє прес-служба російської команди.

Зазначимо, нещодавно захисник збірної України Ярослав Ракицький офіційно перейшов у Зеніт.

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Теги
Зеніт Зеніт Росія Трансфери Сердар Азмун Сердар Азмун Трансфери Зеніта Вільмар Барріос Вільмар Барріос
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