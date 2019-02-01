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Зенит объявил о трансферах Вильмара Барриоса и Азмуна

1 февраля 23:27 148 Читати українською
Зенит объявил о трансферах Вильмара Барриоса и Азмуна
Вильмар Барриос / ФК Зенит

Колумбиец Вильмар Барриос и иранец Сердар Азмун стали игроками Зенита.

Зенит оформил сразу два трансфера. Новичком команды стал хавбек Бока Хуниорс Вильмар Барриос. Колумбиец заключил контракт с питерцами, который рассчитан на 4,5 года. По неофициальной информации, Бока Хуниорс получил за переход игрока 15 млн евро.

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Кроме этого, форвард Рубина Сердар Азмун также присоединился к Зениту. Контракт иранца с клубом рассчитан на 3,5 года, сообщает пресс-служба российской команды.

Отметим, недавно защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий официально перешел в Зенит.

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Зенит Зенит Россия Трансферы Сердар Азмун Сердар Азмун Трансферы Зенита Вильмар Барриос Вильмар Барриос
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