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Ракицький провів перше тренування в Зеніті

21:59 312 Читать на русском
Ракицький провів перше тренування в Зеніті
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Ярослав Ракицький разом з Зенітом прибув на другі збори команди в Іспанію.

Сьогодні ввечері, 31 січня, відбулось тренування Зеніта, у якому взяв участь і український захисник Ярослав Ракицький. Оборонець займався без будь-яких обмежень та взяв участь у двосторонці.

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Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.

Теги
Трансфери Зеніта Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Росія
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