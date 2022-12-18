"Щирі вітання з України всім любителям футболу, життя та миру! Вітаю всю планету з фіналом чемпіонату світу. Сьогодні ми побачимо спільну перемогу, торжество людського духу. Цей чемпіонат світу знову довів, що різні країн та нації можуть вирішувати, хто сильніший у чесній грі, а не грі з вогнем. На рівному зеленому полі, а не на червоному полі бою.

Це мрія дуже багатьох людей, коли гравці змагаються, дозволяючи іншим насолоджуватись миром. Будь-який батько в світі хотів би взяти свого сина на футбольний матч, і будь-яка мати хотіла б, щоб її син повернувся з війни.

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Ми нікого не чіпаємо. Україна прагне миру більше, ніж будь-чого. Ми запропонували світові формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру цієї зими. Саміту для об’єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни порожніми залишаються міста.

Ось чому війни мають зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо! Будь ласка – підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру! Приєднуйтесь до Глобального саміту Формули миру і ставайте чемпіонами миру! Давайте побачимо фінал разом – і кінець війни. Слава Україні! Та щасливого Національного дня Катару!" – звертався Зеленський англійською до всього світу.

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