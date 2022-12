Чемпіонат світу 2022, фінал

18 грудня, 17:00, м. Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Головний арбітр: Шимон Марчиняк (Польща)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ось ми й дочекались фіналу чемпіонату світу-2022. Мундіаль у Катарі увійде в історію як один із найбільш скандальних і ганебних, якщо говорити про нього, як про явище. Все почалося ще 12 років тому, коли шейхи добилися підтримки Франції та Мішеля Платіні методом придбання ПСЖ, створення спортивного телеканалу та надання посади в престижній компанії сину президента УЄФА. В наступні 10 років обговорювались проблеми з правами людей у країні та значна смертність на будівництві об'єктів під ЧС-2022.

Весь цей час Катар надавав підтримку ісламістам у регіоні й не цурався домовлятись з ІДІЛ, виплачуючи терористам гроші. Прямо перед турніром шейхи ще й заборонили продавати пиво, наплювавши на контракти ФІФА. Джанні Інфантіно зі своїми поплічниками, своєю чергою, підтримував місцеву владу у бажанні не допустити політичних висловлювань, захистив Іран на Мундіалі та виступав за ідею проведення ЧС у Північній Кореї – зате проігнорував усі українські прохання й не надав Володимиру Зеленському слово перед фіналом.

У історії чемпіонатів світу були й більш "зашкварні" турніри. У компанії ЧС-1978 в Аргентині чи ЧС-1934 в Італії нинішній Катар здається ліберальним раєм із чесними правилами – що лише підтверджує відсутність моралі та ницість ФІФА. Можливо, в епоху відкритої інформації, медійних імперій і битви за Суперлігу щось нарешті й зміниться, однак прямо зараз важливо не забувати всю паршивість ЧС-2022 як явища загалом.

Втім, суто в спортивному плані турнір вдався. Він точно виявився цікавішим за два попередні Мундіалі (особливо вигідно вирізняючись на тлі російської нудятини). Детально обговорювати всі сенсації, драми та "родзинки" ми тут не станемо, зосередившись на красивій афіші в фіналі. Аргентина vs Франція, Мессі vs Мбаппе, Мессі vs Дієго, прагматизм vs романтизм, ефектний камбек Лео після 2015-го vs друге поспіль чемпіонство світу для "Ле Бльо"... І це ми ще про тактику не говорили.

Аргентина – Франція: історія протистояння

Збірні Аргентини й Франції зустрічалися 13 разів, але більша частина поєдинків припала на різноманітні "товарняки". Важливих матчів було лишень три. На дебютному ЧС-1930 "альбіселесте" мінімально перемогли "гальських півнів", а в 1/8 фіналу ЧС-2018 "Ле Бльо" перестріляли латиноамериканців із рахунком 4:3 – Павар тоді забив найкращий гол Мундіалю, а його команда тріумфувала на турнірі.

Між цими матчами розташувався матч на аргентинському ЧС-1978, який у підсумку виграли господарі. Про нього ходять міфи. Мовляв, французи поступилися (1:2) заради того, щоб хунта випустила кількох їхніх співвітчизників із місцевих в'язниць.

Крім того, аргентинці перед грою ніби-то вживали амфетамін, а потім домовились із ФІФА, аби приховати допінг. Питання викликав і пенальті, який заробили "альбіселесте". Це запам'ятали більше, ніж конфлікт Платіні з Ідальго чи цікаві особливості збірної Сесара Менотті.

У 2022 році обидві збірні зустрічаються, маючи хорошу репутацію. Аргентинці, щоправда, відзначились скандалами по ходу та після поєдинку з Нідерландами, але то були суто ігрові емоції.

Сильні й слабкі якості Аргентини: Мессі – геній і бог, топова оборона, питання по позиційній атаці

Нинішня збірна Аргентини крутиться навколо Мессі. Ліонель Скалоні після свого призначення головним тренером "альбіселесте" побудував футбол таким чином, аби максимізувати користь від сильних якостей капітана. Його звільняють від чорнової роботи й дозволяють працювати "вільним художником", однак здебільшого Мессі діє в глибині ближче до правого краю.

Лео від початку минулого року залишається найкращим глибинним плеймейкером Європи на клубному рівні, та ще й з колосальним відривом. При цьому в бомбардирському плані "блоха" теж залишається в топі.

Вертикальна вісь – середній показник очікуваних асистів, горизонтальна – середній показник очікуваних голів без урахування пенальті

На ЧС-2022 магія Мессі вийшла на якісь нереальні висоти. Ліонель взяв участь у 43 атаках Аргентини з ударами – він провів 19 пострілів, віддав 14 ключових передач і взяв участь в 10 комбінаціях перед створеним моментом. За часткою залучень до ударних атак лідер "альбіселесте" є найкращим футболістом в історії Мундіалей (56,3% від усієї команди).

Найкращі гравці ЧС, починаючи з 1966 року, за кількістю створених ударів. Горизонтальна вісь — кількість створених ударів, вертикальна вісь — відсоток створених ударів від усіх ударів команди

Мессі творить магію, а також постійно підказує партнерам, як діяти на полі – і це приносить голи. Тим не менш, повноправним співавтором успіху Аргентини є і Ліонель Скалоні.

Він не просто інтегрував дисбалансного гравця у тактичну модель, а ще й зробив це практично без втрати у якості. Якщо потрібно оборонятись, то "альбіселесте" просто перебудовуються не схему з 5-3-1-1 або будують у середині поля компактний блок. Мессі за таких умов просто не потрібен захисту, що дозволяє генію зберігати сили.

Аргентина в принципі захищається якісно. Підопічні Ліонеля Скалоні входять у топ-3 збірних на турнірі за показником дозволеної загрози власним воротам, причому розбивка по зонах демонструє стабільність на всіх ділянках поля.

Штрафний Аргентини знаходиться у верхній частині карти поля. Сині квадрати показують, що із цих зон було мало гострих просувань

Грамотно перебудовуючись, Аргентина здатна зупинити будь-якого суперника. У контексті протистояння проти Франції особливо важливим здається досвід матчу з Нідерландами – у "ораньє" також були швидкі й небезпечні фланги. У схемі з трійкою центрбеків "альбіселесте" закрили і Дюмфріса, і Блінда з Де Йонгом.

Проблеми Аргентини криються у все тій же залежності від Мессі, але більш важливою є нестабільність позиційного наступу. Не можна сказати, що в ньому все погано, але проблеми з розкриттям міцної оборони виникали регулярно – з тими ж хорватами до випадкового голу команда нічого не створила. Взагалі, починаючи з чвертьфіналу, у "альбіселесте" намітилась тенденція до відмови від затяжних володінь на чужій половині поля, а на окремих відрізках доходило і до відмови від контролю м'яча взагалі.

Словом, Аргентина не менш прагматична за Францію. Ліонель Скалоні максимально експлуатує талант Мессі й грамотно захищається, а вибір схеми не пов'язаний з якоюсь ідейною площиною. Її обирають в залежності від завдань на гру.

Сильні якості Франції: найкращий напад ЧС-2022, красень Грізманн і дисбаланс на лівому фланзі

Франція підходить до фіналу в статусі найпотужнішої атаки катарського Мундіалю. Підопічні Дідьє Дешама забили 13 голів, а за показником створеної загрози воротам суперника "Ле Бльо" поступаються тільки Німеччині. Грізманн і Тео Ернандес є найкращими футболістами за показником створеної загрози через пас, а Мбаппе лідирує за залученістю до ударних атак – він навіть випереджає Мессі.

Атакувальна міць французів ґрунтується не тільки на яскравому перформансі зірок. "Гальські півні" круто збалансовані в тактичному плані. На лівому фланзі розриває швидкісна зв'язка Мбаппе й Тео Ернандеса, через яку здебільшого і розкривають оборону суперника. Цей край часто перевантажується Грізманном, що відкриває простір для Дембеле праворуч.

Для нього створюються ізоляції під гру 1-в-1. При цьому рух Усмана прочитати важко (однаково ефективний на зміщеннях у центр та при кросах), а його ефективність надзвичайно висока. Вінгер лідирує у збірній за кількістю спринтів та є одним із найкращих за створеною загрозою. До того ж, він досить дисципліновано допомагає при обороні.

Варто відзначити і класну роботу Чуамені. Завдяки високій мобільності й техніці Орельєна дуже важко запресингувати, а сам він прекрасно протягує м'яч між лініями крізь центральну вісь. Також важливо не забувати про прекрасні переміщення Жиру. Втім, головною "родзинкою" Франції є Грізманн, який об'єктино мав би отримати статус найкращого футболіста ЧС-2022.

Його отримає Мессі чи Мбаппе, однак особливості обох розкриваються через звільнення від чорнової роботи. Антуан же склеює всю гру "Ле Бльо". Він покриває практично всю площину поля, перевантажуючи зони та створюючи канали для передач між лініями.

При переході ж на оборонну модель "маленький принц" працює в ролі опорника, а іноді йому доводиться підчищати і за захисниками. Великою мірою, саме через спротив Грізманна марокканці так і не забили гол у півфіналі.

Найбільш небезпечний Гріззі, звісно ж, на чужій половині. Антуан є найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 за числом створених моментів (21), лідируючи за очікуваними асистами (3,54 xA) та очікуваними асистами без урахування стандартів (2,16 xA). У нього 16 залучень до ударних комбінацій. Показово, що у півфіналі проти Англії він віддав дві гольові передачі – одну низом з правого флангу, іншу верхом з лівого.

Карта зон, у яких Грізманн асистував, створював моменти чи приймав передачі

І вся ця краса ризикує згоріти у фіналі синім полум'ям, адже у Франції є кілька вразливостей. Перша і головна знаходиться на магічному лівому фланзі, звідки приходить вся гострота на ворота Льоріса. Англія і Марокко легко розкривали цю зону, користуючись дисбалансом – Мбаппе завжди перебуває у високій позиції й не допомагає обороні, а Тео Ернандес поганий при роботі в захисті.

Слабкість яскраво підсвічена на карті створених суперником небезпек, які прийшли із володіння на конкретних ділянках поля.

Ворота Франції праворуч

Центрхави не встигають підстрахувати одразу двох футболістів, а Грізманну в таких ситуаціях доводиться падати занадто глибоко для десятки. У підсумку це виливається навіть у втрату контролю над ходом гри – а сьогодні на фланзі Мбаппе працюватиме Мессі!

Інша проблема криється у не дуже якісній обороні збірної Франції загалом. І Австралія, і Туніс, і Данія, і марокканці з англійцями створювали дуже хороші моменти – причому іноді їх було навіть багато. Лишень у півфіналі підопічні Дідьє Дешама змогли обійтись без голів, але "атлаським левам" просто не пощастило. Щонайбільш прикро для "Ле Бльо", команда однаково не вражає ні при обороні з гри, ні при стандартах.

У Франції є план, як нівелювати проблеми з лівим флангом. По ходу півфінального поєдинку коуч "гальских півнів" перейшов на схему 4-5-1 з Мбаппе в центрі нападу та Тюрамом на фланзі. Маркус дисципліновано сідав у захист, та ще й в контратаках допомагав Кіліану. Втім, це не єдиний варіант дій у фіналі.

Тактичні сценарії Франції на фінал

У Франції є два сценарії гри на матч у Лусаїлі. Перший відштовхується від сильних якостей "Ле Бльо" й виглядає дуже веселим – чинні чемпіони світу продовжать експлуатувати швидкість Мбаппе й Тео Ернандеса, або ж перевантажуватимуть лівий фланг з різким переведенням м'яча на правий. В теорії, там має залишатись Дембеле, який працюватиме з Акуньєю / Тальяфіко 1-в-1.

Інший варіант – паркувальний. "Гальські півні" можуть просто віддати м'яч і оборонятись у блоці 4-5-1. Команда надзвичайно сильна на контратаках, і дуже часто по ходу турніру вона саме від них і діяла. Проблема полягає в тому, що за схеми 4-2-3-1 Франція занадто розкривається – а за 4-5-1 з Мбаппе у центрі останньому може не вистачити підтримки на чужій половині.

Зрештою, існує радикальна ідея з переходом на трійку центральних захисників, причому лівий з них буде активно висуватись вперед. В опорній же зоні можна поставити "ромб" з трійкою центрхавів і Грізманном на вістрі – тоді в атаці буде місце одразу двом нападникам (один з них допрацьовував би в обороні, як Тюрам чи Жиру). Це допомогло б прикрити Мессі (в теорії), але нівелювало б гнучкість Франції – доведеться відмовитись від Дембеле.

У такій моделі Франція ще не грала, тож подібний сценарій малоймовірний. Та і загалом все буде залежати від кадрової ситуації – а вона у Дідьє Дешама дуже непроста. Відомо, що тренер через пошкодження Жиру награвав схему з трьома нападниками в складі Дембеле, Мбаппе й Тюрама. Можливо, це потягне за собою і перехід на 3-4-3 з Тюрамом у обороні при грі без м'яча.

Тактичні сценарії Аргентини на фінал

Щодо плану аргентинців, то тут схема вирішального значення не матиме. За будь-яких умов Мессі буде звільнений від чорнової роботи, а центральні хавбеки надійно його прикриватимуть. Більш цікаво, в якій манері зіграють підопічні Ліонеля Скалоні.

По ходу чемпіонату світу-2022 "альбіселесте" відійшли від ультимативного володіння під 70%. Ближче до кінця турніру вони почали практикувати роботу другим номером. На власній половині команда ще старається зберігати м'яч, однак затяжні перепасовки за центральним колом вже стали рідкістю.

Подібний сценарій здається дуже привабливим у контексті протистояння збірній Франції – у "Ле Бльо" найпотужніша атака, але в аргентинців найкраща оборона. Проблема полягає в тому, що максимальна користь від дій Мессі розкривається за умов активної роботи з м'ячем.

Лео, звісно ж, залишається надзвичайно небезпечним за будь-якого малюнку гри, однак м'яч йому потрібен завжди – і його треба доставляти більш-менш стабільно. По ходу поєдинку з Нідерландами це вдавалося. Нам здається, що Ліонель Скалоні буде відштовхуватись від плану на той матч.

Словом, обом тренерами у цьому матчі вкрай важливо знайти баланс між реалізацію своїх плюсів і нівелюванням плюсів суперника. Важко повірити, що Аргентина й Франція ризикнуть зіграти агресивно у фіналі. Вірогіднішим здається обережний футбол з мінімальною кількістю моментів – можливо, Мбаппе й Мессі ми сьогодні й не помітимо.

Кадрова ситуація

Як вже говорилось вище, дуже багато в сьогоднішньому матчі залежатиме від наповнення лазарету. У збірної Аргентини з цим повний порядок – під питанням лишень участь Папу Гомеса, якому в нинішній моделі гри важко знайти місце.

Інтриг по складу майже немає, за виключенням позиції лівого фулбека. Акунья фізично міцніший і довів готовність стримувати швидкого латераля у чвертьфіналі, але Тальяфіко ще швидший.

У Франції ситуація набагато складніша. Жиру відчув проблеми з коліном і ризикує не вийти на матч з Аргентиною з перших хвилин. Через пошкодження не тренувались Чуамені й Тео Ернандес, а Коман так і не встиг відновитись.

Крім того, перед фіналом ЧС-2022 кілька гравців злягли з вірусом, однак ситуація ніби-то покращується – Рабйо, Варан, Конате, Упамекано та Чуамені знову тренуються. Питання лишень у їхній готовності до виходу в основі. Французькі ЗМІ повідомляють, що Варан переніс застуду нормально, а от по Конате рішення прийматимуть в день гри.

Орієнтовні склади на матч Аргентина – Франція

Аргентина: Е. Мартінес – Ромеро, Отаменді, Лісандро Мартінес – Моліна, Мак Аллістер, Фернандес, Де Пауль, Акунья – Альварес, Мессі

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес – Чуамені, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Тюрам – Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери не бачать фаворита у цій парі. Деякі контори ставлять практично ідентичні коефіцієнти на перемогу Аргентини чи Франції. З ними можна погодитись, адже дійсно важко щось прогнозувати до стартового свистка. Це бій важковаговиків, у якому все здатен вирішити один удар. Кому, як не Мессі, знати про це?

Очікувати на велику кількість голів не варто. Занадто вже потужні ці збірні і занадто багато перестраховок зроблять тренери у цій зустрічі. Ставки критично високі. Тим не менш, ми зробимо нахабність і поставимо на перемогу збірної Аргентини. Чому?

Тому що в обороні у "Ле Бльо" є відчутні вразливості. Будь-які перестановки, якими Дідьє Дешам спробує нівелювати їх, призведуть до часткової втрати потенціалу в атаці – якщо не в кадровому плані, то у тактичному. "Гальські півні" занадто довго грали в одному руслі, щоб взяти й безболісно перебудуватись на щось нове у фіналі.

В режимі оборони Франція не сподобалась ні проти Англії, ні проти Марокко. Обидва матчі мали завершитись овертаймами, але різниця в класі дозволяла проходити далі. Втім, в очі впадає невиразність кожного наступного поєдинку плей-офф на ЧС-2022 – проблеми були навіть з Польщею, з Англією "Ле Бльо" показали ще менше, а з Марокко взагалі довелося паркуватись. До цього слід додати проблеми зі складом перед фінальним матчем.

Аргентинці ж підходять до зустрічі у повній готовності. Щонайбільш важливо, у "альбіселесте" найкраща оборона на турнірі. Також варто відзначити, що по ходу Мундіалю команда не тільки прогресувала, а й змінювалась тактично, постійно додаючи у гнучкості та можливостях.

Якщо Францію склеює Грізманн, то збірна Аргентини спаяна в єдиний кулак. Вона виглядає цілісно на полі й не втрачає своїх характеристик поза ним. Підопічні Ліонеля Скалоні надзвичайно заряджені й організовані, в той час футбол "Ле Бльо" являє собою складний танець індивідуальностей, який дуже важко збалансувати. Крок вправо, крок вліво – і система Дідьє Дешама ризикує посипатись.

Це не значить, що аргентинцям буде легко. Можна не сумніватись, що найкраща атака катарського Мундіалю додасть не одну сиву волосину на голові латиноамериканців, однак загалом команди рівні. Тим не менш, з огляду на вищезазначені фактори, "альбіселесте" здаються трішечки рівнішими.