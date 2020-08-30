"З березня персонал Арени Львів майже не отримує зарплату – дуже мізерну частину. Тому що через пандемію COVID-19 немає масових заходів – футбольних матчів, концертів.

Збірна України зазнала чергової втрати перед стартом у Лізі націй

Борги Арени великі, як для нас. Це все у порівнянні, але ми заборгували по всіх статтях: і по зарплаті, і по електроенергії. Скажімо, по оплаті праці – це 2 мільйони гривень, десь такі ж цифри за комунальні послуги", – сказав Майборода у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, саме на Арені Львів 3 вересня збірна України у стартовому поєдинку Ліги націй прийматиме команду Швейцарії. Початок матчу о 21:45.

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