УЄФА вирішив обійтися без проведення ігор на територіях України та Росії.

Клуби та збірні цих країн найближчим часом зобов'язані проводити свої матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях, інформує офіційний сайт Союзу.

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Рішення ухвалене на тлі російської агресії щодо України. Вчора відбувся віроломний наступ на наші території, однак герої гідно відбивають атаки окупанта.

Додамо, що українські клуби вже завершили свої виступи у поточному сезоні єврокубків, а в росіян залишився Спартак М. Найближчі матчі збірних під егідою УЄФА – Ліга націй у червні.

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