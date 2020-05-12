Збірна України з кіберфутболу оформила камбек у товариському матчі проти Нідерландів

Вчора збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES у товариському матчі зіграла внічию з командою Нідерландів.

Нещодавно збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES брала участь у відборі на чемпіонат Європи 2020 року в Лондоні. Проте українська команда посіла лише третє місце у кваліфікаційній групі Н, пропустивши вперед італійців та чорногорців, і вибула з подальшої боротьби.

Сьогодні українські кіберфутболісти зійшлися в товариському поєдинку з однією з найсильніших збірних Європи – командою Нідерландів. Помаранчеві вийшли до фінальної частини eEURO-2020 із максимальним результатом – 10 перемог у 10-ти іграх і, відповідно, 30 набраних очок.

За нашу збірну грали Максим Makson Андрасюк та Сергій Sergobibika Марченко, за нідерландців – Елдрідж О’Ніл та Йос Сонневелд.

У першому матчі зійшлися Андрасюк та О’Ніл. На початку зустрічі гравці обмінялися голами, але надалі нідерландський кіберфутболіст грав більш переконливо і змусив капітулювати нашого співвітчизника ще двічі. Наприкінці гри суперники по разу влучили у стійку, однак змінити рахунок уже не змогли – 1:3.

У другій зустрічі силами помірялися Марченко та Сонневелд. Приблизно півтора тайма геймери демонстрували рівну гру, залишаючи свої ворота недоторканними. Однак після цього голи просто посипалися – і, на жаль, не на нашу користь. Сонневелд зумів відзначитися чотири рази, на що наш гравець відповів лише одним м'ячем – 1:4.

Третій матч, в якому зустрілися Марченко та О’Ніл, розпочався вдало для українця. Уперше наша команда вийшла вперед – і, як виявилося згодом, цей гол залишився єдиним у поєдинку. Майже всю зустріч суперники демонстрували вкрай обережну гру і лише наприкінці обмінялися гострими моментами. У підсумку 1:0 – Сергій Марченко скоротив наше відставання у протистоянні з Нідерландами.

У завершальному матчі Андрасюк дав справжній бій Сонневелду. 60 хвилин зустріч проходила без забитих м'ячів, однак після цього український геймер вийшов уперед. Нідерландець намагався відновити рівновагу, але Makson зумів втримати свою перевагу – 1:0.

Отже, за підсумками чотирьох поєдинків збірна України зробила камбек. Поступаючись – 0:2, наші хлопці звели протистояння до нічиєї.

Україна – Нідерланди – 2:2

Максим Makson Андрасюк – Елдрідж О’Ніл – 1:3 (1:2)

Йос Сонневелд – Сергій Sergobibika Марченко – 4:1 (0:0)

Сергій Sergobibika Марченко – Елдрідж О’Ніл – 1:0 (1:0)

Йос Сонневелд – Максим Makson Андрасюк – 0:1 (0:0)