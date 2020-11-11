Збірна України не може розраховувати на всіх представників Динамо, яке страждає від коронавірусу.

Андрій Шевченко не випустив жодного гравця київського клубу у основі "синьо-жовтих" на спаринг проти Польщі.

Польща – Україна: онлайн-трансляція матчу

Востаннє таке траплялося 11 жовтня минулого року. Тоді Україна в рамках відбору на Євро-2020 перемогла Литву (2:0), і стартовий склад також обійшовся без представників Динамо.

Додамо, що кілька підопічних Мірчі Луческу залишилися на лаві запасних збірної України. Допомогти у поєдинку з Польщею можуть Сидорчук, Забарний та Циганков.

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