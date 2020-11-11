Сборная Украины впервые за год вышла без единого игрока Динамо в основе
22:30 - Читати українською
Сборная Украины не может рассчитывать на всех представителей Динамо, которое страдает от коронавируса.
Андрей Шевченко не выпустил ни одного игрока киевского клуба в основе "сине-желтых" на спарринг против Польши.
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Последний раз такое случалось 11 октября прошлого года. Тогда Украина в рамках отбора на Евро-2020 победила Литву (2:0), и стартовый состав также обошелся без представителей Динамо.
Добавим, что несколько подопечных Мирчи Луческу остались на скамейке запасных сборной Украины. Помочь в поединке с Польшей могут Сидорчук, Забарный и Цыганков.
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