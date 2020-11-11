Зустріч №9 в історії протистояння цих національних команд. Де дивитися матч Польща – Україна онлайн? Зустріч можна переглянути на порталі oll.tv. Пряма трансляція також на каналах "Україна" та "Футбол 1". Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. "Біло-червоні" вигравали перші 2 та останній бій проти "синьо-жовтих", який відбувся на Євро-2016. Україна брала своє також тричі. Повна рівновага навіть у різниці голів (9:9). Перевірка резервів перед двома вирішальними матчами Ліги націй. Поляки без Лєвандовскі та ще кількох гравців основи. Шевченко також повинен думати про розподіл сил.

Польща – Україна: анонс і прогноз на товариський матч

Відзначаємо, що Лунін проведе перший матч за понад 110 днів, а також відразу 7 легіонерів з перших хвилин. Експериментальним виглядає наш центр поля, де тільки Зінченко раніше був твердим гравцем основи. На лівому фланзі оборони Михайліченко міняє Соболя, який грав проти Німеччини та Іспанії. Повертається в основу після 1:7 у Франції і Юхим Конопля. Порівняно з тріумфальним матчем проти Іспанії свої місця у стартовому складі зберегли лише 4 футболісти: Ярмоленко, Яремчук, Зубков і Макаренко.

У поляків новий капітан, і це доволі цікавий вибір – Мілік, який не зіграв жодного матчу за Наполі в сезоні через зірваний літній трансфер, зате забив у попередньому товариському матчі "Кадри". Також Бженчек випускає дует 22-річних дебютантів, обох на правий фланг: Гумни з Аугсбурга зіграє захисника, а представник друголігового Норвіча Плахета – ближче до атаки. Загалом склад ще більш резервний, ніж у нас, бо лише Кліх і Гуральскі виходили в основі на попередній офіційний матч.

Польща: Скорупскі – Гумни, Валюкєвіч, Бохнєвіч, Рибус – Плахета, Гуральскі, Кліх, Зєлінскі – Мілік (к), Пйонтек

Україна: Лунін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Коваленко, Макаренко, Зінченко – Ярмоленко (к), Яремчук, Зубков