Молодіжна збірна України сподівається продовжити переможну ходу у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Головний тренер Унаї Мельгоса сформував заявку з 24 гравців, інформує прес-служба УАФ.

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У списку тільки троє легіонерів, усі в лінії півзахисту. Це Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Хлань (Лехія, Польща) і, звичайно, Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія). Шахтар не делегував жодного гравця, а найбільше представництво у Динамо – 4 виконавців.

Молодіжна збірна України 22 березня у Туреччині проведе спаринг проти Марокко U-23, а 26-го зіграє на полі Азербайджану в рамках відбору Євро-2025. Нагадаємо, із п’ятьма перемогами в п’яти матчах команда Унаї Мельгоси впевнено очолює таблицю групи F.

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