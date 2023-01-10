Другим суперником команди Руслана Ротаня на березневому зборі стане Данія U-21, інформує офіційний сайт УАФ.

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Товариський матч відбудеться 24 березня в Туреччині. Раніше стало відомо про другий спаринг з Італією – він запланований на 27-ме в Аппенінах. Про детальні час і місце обох матчів повідомлять пізніше. Це буде перший навчально-тренувальний збір "синьо-жовтих" у 2023 році.

Нагадаємо, під керівництвом Руслана Ротаня збірна України U-21 лише втретє в історії вийшла у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи. У червні суперниками "синьо-жовтих" на груповій стадії Євро-2023 стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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