Головний тренер молодіжної команди "синьо-жовтих" Руслан Ротань розповів про підготовку до відбору на чемпіонат Європи 2023 року.

"Я вдячний президенту УАФ Андрію Павелку та президенту Федерації футболу Молдови Леоніду Олейниченку, який пішов назустріч і дав нам притулок. Сьогодні вирішилося це питання. Ми розпочнемо підготовку у Молдові, домашні матчі гратимемо у Кишиневі.

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Це гора з плечей. Багато проблем уже вирішилися. Мені телефонували футболісти молодіжної збірної, вони переймалися тим, що ми можемо не дограти відбірковий турнір. Гравці чимало зробили, я їх заспокоював. Говорив, щоб не хвилювалися, продовжували тренуватись і тримали себе в тонусі.

У нинішній ситуації, коли країні важко, ми маємо максимально прославляти її закордоном. Ми хотіли цього й раніше, але зараз бажаємо грати за Україну в сто разів більше", – сказав Ротань у коментарі Футбол News.

Зауважимо, у молодіжки "синьо-жовтих" заплановані два матчі на початку червня: 2-го у гостях із Фарерськими островами та 7-го із Північною Македонією номінально вдома. Також суперниками України в групі є Франція, Вірменія та Сербія.

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