"Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и президенту Федерации футбола Молдовы Леониду Олейниченко, который пошел навстречу и приютил нас. Сегодня решился этот вопрос. Мы начнем подготовку в Молдове, домашние матчи будем играть в Кишиневе.

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Это гора с плеч. Многие проблемы уже разрешились. Мне звонили футболисты молодежной сборной, они беспокоились о том, что мы можем не доиграть отборочный турнир. Игроки много сделали, я их успокаивал. Говорил, чтобы не беспокоились, продолжали тренироваться и держали себя в тонусе.

В нынешней ситуации, когда стране трудно, мы должны максимально прославлять ее за границей. Мы хотели этого и раньше, но сейчас хотим играть за Украину в сто раз больше", – сказал Ротань в комментарии Футбол News .

Заметим, у молодежки "сине-желтых" запланированы два матча в начале июня: 2-го в гостях с Фарерскими островами и 7-го с Северной Македонией номинально дома. Также соперниками Украины в группе являются Франция, Армения и Сербия.