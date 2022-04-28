Збірна України U-19 отримала потенційних опонентів на Євро-2022
Відбулось жеребкування фінальної стадії Євро-2022 серед збірних U-19. "Синьо-жовті" дізнались можливих суперників.
У разі потрапляння до фінального турніру збірна України зіграє у групі В разом з Англією, Ізраїлем та Австрією, інформує офіційний сайт УАФ.
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В іншому квартеті змагатимуться Словаччина, Румунія, Італія та Франція. Євро-2022 триватиме з 18 червня до 1 липня у Словаччині. Дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у півфінал.
Зауважимо, юнацька збірна України на чолі з Володимиром Єзерським боротиметься у міні-турнірі за останню путівку на чемпіонат Європи U-19. Суперниками є Норвегія, Сербія та Нідерланди. Матчі відбудуться 1, 4 та 7 червня відповідно.
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