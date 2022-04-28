У разі потрапляння до фінального турніру збірна України зіграє у групі В разом з Англією, Ізраїлем та Австрією, інформує офіційний сайт УАФ.

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В іншому квартеті змагатимуться Словаччина, Румунія, Італія та Франція. Євро-2022 триватиме з 18 червня до 1 липня у Словаччині. Дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у півфінал.

Зауважимо, юнацька збірна України на чолі з Володимиром Єзерським боротиметься у міні-турнірі за останню путівку на чемпіонат Європи U-19. Суперниками є Норвегія, Сербія та Нідерланди. Матчі відбудуться 1, 4 та 7 червня відповідно.

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