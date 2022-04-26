Євро 2022 U-17. Група 6, 3 тур

Україна – Італія – 1:3

Голи: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ді Маджо, 59, Ліпані, 74

Вилучення: Янович, 57

Нереалізований пенальті: Кремчанин, 63

Після драматичної поразки від Польщі юнацька збірна України не мала іншого виходу, як перемагати лідера і господаря свого квартету, якщо не сподіватися на подвиг аутсайдера в іншій зустрічі. Перші моменти прийшли на 12 хвилині. На жаль, українці провалилися після подачі кутового. К'яродія використав скидання партнера і розстрілював упритул. Фесюк, який до хорватського Хайдука працював з юнацькими командами мадридського Реала, відверто виручив. До слова, для Давида це дебютний матч на цьому етапі, адже у попередніх матчах стояв кіпер Шахтаря Кравець. Ще один небезпечний стандарт, удруге дозволяємо пробити з кількох метрів, тут уже щастить.

Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу еліт-раунду Євро-2022 U-17 (відео)

Олексій Гусєв пробив метрів з 25 поруч зі стійкою. Перші справжні слова України в атаці пролунали на 19 хвилині. Італія тиснула все інтенсивніше. В одному з епізодів нападник не дотягнувся до прострілу на центр воротарського. Однак по тому ж лівому флангу нашу оборону прорвали вдруге. Пройшла комбінація на розстрільній дистанції від воріт. Результативий вінгер Роми Больцан виграв силову боротьбу та п'ятою скинув, нападник Ювентуса Вакка прошив Фесюка.

Блискучий сейв нашого голкіпера після гарматного удару Онофрієтті, який виступає за дортмундську Борусію, а раніше встиг засвітитися у юнацькій збірній Німеччини. Динамівець Василець перехопив у центрі поля, пройшов двох, але не приховує дуже емоційного розпачу після того, як не вдалося вивести форварда Мілана Нагрудного на ударну позицію. Утім майже відразу після втрати відчайдушний відбір нашого легіонера з Італії допомагає створити перспективний момент. Вінгер Шахтаря Деркач вирішив красиво впасти, а не піти до кінця. Жовта за симуляцію замість пенальті, що справедливо. Італійці теж спробували випросити 11-метровий, аналогічно не вийшло.

Поразки України у першому таймі цілком логічна: 2:9 за ударами, 1:5 за влучаннями у площину воріт, 0:5 за кутовими. Дивовижна ситуація у нашій групі. Косово почало перемагати Польщу в паралельній грі, але наше друге місце нічого не давало – 0 очок у матчах з першою і третьою командою групами це менше, ніж 1 бал Угорщини. Тут потрібно було або самим забивати хоча б раз, або сподіватися на поразку поляків 0:2, яка відправила б їх на останній рядок, а нам зарахувалася перемога над косоварами.

Перші кутові команди Кузнєцова після 50 хвилини. Невдалі подачі, без удару. Дві заміни у перерві. Вінгер Ювентуса Фірман, який замінив міланіста Нагрудного, скинув під удар. Гусєв удруге спробував поцілити здалеку, пристрілка триває. Ще одна гостра атака українців. Таке враження, що повірили у можливість створити черговий подвиг. Однак на 57 хвилині капітан команди Янович, який представляє Шахтар, сфолив проти італійського форварда. Суперник виривався на побачення з голкіпером, тому це червона картка. Ще й фактично подвійне покарання. Лука Ді Маджо зі штрафного прошив Фесюка.

"Гірник" Деркач таки заробив пенальті. Однак динамівець Кремчанин, який тягнув команду своїми голами та асистами у попередніх іграх, цього разу влучив у стійку. Добивання у сітку, але гол не зараховано, адже ні воротар, ні будь-хто з італійців не торкнувся м'яча. Косово пропустило від Польщі, відтак нашим залишилося грати хіба що за престиж. Усі обставини в мінус наклалися на купу проти нас. Ще й розгромний рахунок встановлює капітан Італії Лука Ліпані, який з кількох метрів замкнув навіс з лівого флангу.

Польща здобуває вольову перемогу в паралельному матчі та виходить на Євро-2022 з другого місця. Італія на куражі створює ще кілька моментів. Фесюк героїчно тримає оборону. Наші гідно трималися в меншості до кінця. Коли вже навіть компенсовані 3 хвилини спливли, спрацювала динамівська зв'язка. Кремчанин подав кутовий, Балаба забив з кількох метрів гол престижу. Ми завершуємо еліт-раунд відбору на 3 місці, могли витягнути щось більше, але дякуємо за спробу!