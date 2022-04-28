В случае попадания в финальный турнир сборная Украины сыграет в группе В вместе с Англией, Израилем и Австрией, сообщает официальный сайт УАФ .

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В другом квартете будут соревноваться Словакия, Румыния, Италия и Франция. Евро-2022 продлится с 18 июня по 1 июля в Словакии. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в полуфинал.

Отметим, что юношеская сборная Украины будет бороться в мини-турнире за последнюю путевку на чемпионат Европы U-19. Соперниками являются Норвегия, Сербия и Нидерланды. Матчи состоятся 1, 4 и 7 июня соответственно.