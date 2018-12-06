Збірна України U-19 дізналась суперників у відборі Євро-2020

У Ньйоні відбулось жеребкування кваліфікації Євро-2020 U-19, збірна України дізналась суперників.

У результаті жеребкування юнацька збірна України U-19 (нині U-18 – гравці 2001 року народження) потрапила до групи 9. Підопічні Олега Кузнецова боротимуться за вихід до еліт-раунду відбору Євро-2020 (U-19) зі Швецією, Словенією та Естонією, інформує прес-служба ФФУ.

Збірна України U-17 дізналась суперників у відборі Євро-2020

Дві найсильніші команди з кожної групи і найкраща серед збірних, що посядуть треті місця, вийдуть до елітного раунду. Матчі цієї стадії відбудуться навесні 2020 року.

Переможці семи груп елітного раунду проб'ються до фінальної стадії, яка проходитиме в липні 2020 року в Північній Ірландії.

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