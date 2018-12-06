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Збірна України U-17 дізналась суперників у відборі Євро-2020

11:52 207 Читать на русском
Збірна України U-17 дізналась суперників у відборі Євро-2020
Збірна України U-17 / ФФУ

У Ньйоні відбулось жеребкування кваліфікації Євро-2020 U-17, збірна України дізналась суперників.

Збірна України U-17 дізналась суперників у відбірковому циклі Євро-2020, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Підопічні Олександра Петракова зіграють проти Португалії, Албанії та Грузії. Матчі цієї стадії будуть завершені 19 листопада 2019 року.

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Команди, що посіли 1 та 2 місця, а також 4 збірні, що посіли 3 сходинку і мають найкращі показники, виходять до елітного раунду. Матчі цієї стадії відбудуться в березні 2020 року.

Фінальна частина пройде в Естонії у травні 2020 року.

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