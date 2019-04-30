Збірна України U-18 здолала Туреччину в спарингу

Юнацька збірна України U-18 переграла однолітків із Туреччини в рамках товариської зустрічі.

Товариський матч

Україна U-18 – Туреччина U-18 – 1:0

Гол: Мельнійчук, 85

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Команди активно розпочали зустріч, почергово атакуючи володіння один одного, але до перерви так і не вдалось відкрити рахунок.

В другій половині зустрічі темп гри знизився. Лише наприкінці поєдинку "жовто-сині" дотиснули суперника завдяки влучному удару Вадима Мельнійчука.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-18 готується до кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи-2020 (U-19), які пройдуть 13-го, 16-го й 19 листопада поточного року. Суперниками національної команди у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.

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