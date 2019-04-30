Збірна України проведе спаринг з лідером Першої ліги

Тренерський штаб національної команди України вже підшукує спаринг-партнерів на найближчий збір.

"Збір національної команди розпочнеться 25 травня, він відбуватиметься спільно із молодіжною збірною. Також запланований товариський матч проти СК Дніпро-1", – ведучий програми Циганик LIVE Ігор Циганик.

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В поточному сезоні Першої ліги СК Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 56 очок.

Під час наступного збору "жовто-сині" проведуть 2 офіційні поєдинки в рамках кваліфікації на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. Матчі відбудуться 7 та 10 червня відповідно.

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