toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТОТТЕНХЕМ - АЯКС БАРСЕЛОНА - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Збірна України проведе спаринг з лідером Першої ліги

19:36 3904 Читать на русском
Збірна України проведе спаринг з лідером Першої ліги
Збірна України / Фото ФФУ

Тренерський штаб національної команди України вже підшукує спаринг-партнерів на найближчий збір.

"Збір національної команди розпочнеться 25 травня, він відбуватиметься спільно із молодіжною збірною. Також запланований товариський матч проти СК Дніпро-1", – ведучий програми Циганик LIVE Ігор Циганик.

ФФУ звернулася в УЄФА з пропозицією провести дебати щодо справи натуралізації Мораєса, – Циганик

В поточному сезоні Першої ліги СК Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 56 очок.

Під час наступного збору "жовто-сині" проведуть 2 офіційні поєдинки в рамках кваліфікації на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу. Матчі відбудуться 7 та 10 червня відповідно.

"Червоні у Динамо? Гармаш подає поганий приклад". Чому Маріуполь – Шахтар без інтриги, або Що відбувається у Карпатах

Теги
Товариські матчі Збірна України Україна Україна Ігор Циганик Євро-2020 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Тоттенхем
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук