Збірна України U-18 зазнала драматичної поразки від США – фатальним став подвійний удар на останніх хвилинах
У стартовому матчі товариського турніру "синьо-жовті" поступились американцям (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Міжнародний турнір Вацлава Єжека-2023
США U-18 – Україна U-18 – 3:2
Голи: ?, 18, ?, 88, ?, 89 – Калин, 35, Пономаренко, 46
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Підопічні Юрія Мороза у першому матчі товариського турніру у Чехії зустрічались з однолітками зі США. Українці пропустили в середині першого тайму, однак ще до перерви зуміли відігратись.
Одразу після відпочинку наша команда вийшла вперед, але втримати перевагу не зуміла. На останніх хвилинах "синьо-жовті" протягом хвилини пропустили два голи, зазнавши прикрої поразки.
Попереду у збірної України ще два поєдинки: 8 вересня вона зіграє з Туреччиною, а 10 вересня – зі Словаччиною.
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