У стартовому матчі товариського турніру "синьо-жовті" поступились американцям (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Міжнародний турнір Вацлава Єжека-2023

США U-18 – Україна U-18 – 3:2

Голи: ?, 18, ?, 88, ?, 89 – Калин, 35, Пономаренко, 46

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Підопічні Юрія Мороза у першому матчі товариського турніру у Чехії зустрічались з однолітками зі США. Українці пропустили в середині першого тайму, однак ще до перерви зуміли відігратись.

Одразу після відпочинку наша команда вийшла вперед, але втримати перевагу не зуміла. На останніх хвилинах "синьо-жовті" протягом хвилини пропустили два голи, зазнавши прикрої поразки.

Попереду у збірної України ще два поєдинки: 8 вересня вона зіграє з Туреччиною, а 10 вересня – зі Словаччиною.

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