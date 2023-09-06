В стартовом матче товарищеского турнира "сине-желтые" уступили американцам (2:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Международный турнир Вацлава Ежека-2023

США U-18 – Украина U-18 – 3:2

Голы: ?, 18, ?, 88, ?, 89 – Калин, 35, Пономаренко, 46

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Подопечные Юрия Мороза в первом матче товарищеского турнира в Чехии встречались со сверстниками из США. Украинцы пропустили в середине первого тайма, однако еще до перерыва сумели отыграться.

Сразу после отдыха наша команда вышла вперед, но удержать преимущество не сумела. На последних минутах "сине-желтые" в течение минуты пропустили два гола, потерпев обидное поражение.

Впереди у сборной Украины еще два поединка: 8 сентября она сыграет с Турцией, а 10 сентября – со Словакией.

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