Збірна України U-17 в меншості поступилась Греції у матчі відбору до Євро-2019

Юнацька збірна України в другому матчі групи 5 Еліт-раунду Євро-2019 (U-17) поступилась збірній Греції (0:1).

Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5

Україна – Греція – 0:1

Гол: Дзоліс, 57

Вилучення: Бражко, 42

Склад збірної України: Нещерет, Скорко, Забарний, Батагов, Вівчаренко, Егбуджуо, Судаков (Кобилянський, 68), Бражко, В’юнник (Гончарук, 46), Ванат (Кобак, 68), Блізніченко.

Підопічні Володимира Єзерського поступились грекам у матчі вирішального етапу відбору на чемпіонат Європи.

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В першому таймі збірна України переважала за моментами, однак Бражко під завісу першого тайму залишив команду в меншості.

В другому таймі греки скористались своєю чисельною перевагою і вирвали перемогу, Цоліс став автором переможного голу. Таким чином, доля путівки до фінальної частини чемпіонату Європи для команди Володимира Єзерського вирішиться в останньому турі в поєдинку з іспанцями, який пройде 31 березня.

Нагадаємо, що фінальний турнір проходитиме 3 – 19 травня в Ірландії. Окрім господарів, перепустки на Євро-2019 отримають переможці восьми груп Еліт-раунду та сім із восьми збірних, що посядуть другі місця.