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Сборная Украины U-17 в меньшинстве уступила Греции в матче отбора к Евро-2019

14:26 1 Читати українською
Сборная Украины U-17 в меньшинстве уступила Греции в матче отбора к Евро-2019
Сборная Украины U-17 / ФФУ

Юношеская сборная Украины во втором матче Группы 5 Элит-раунда Евро-2019 (U-17) уступила сборной Греции (0:1).

Элит-раунд Евро-2019 (U-17). Группа 5

Украина – Греция – 0:1

Гол: Дзолис, 57

Удаление: Бражко, 42

Состав сборной Украины: Нещерет, Скорко, Забарный, Батагов, Вивчаренко, Эгбуджуо, Судаков (Кобилянский, 68), Бражко, Вьюнник (Гончарук, 46), Ванат (Кобак, 68), Близниченко.

Подопечные Владимира Езерского уступили грекам в матче решающего этапа отбора на чемпионат Европы.

Збірна України U-17 спокійно обіграла Косово в стартовому поєдинку відбору на Євро-2019

В первом тайме сборная Украины превосходила по моментам, однако Бражко под занавес первого тайма оставил команду в меньшинстве.

Во втором тайме греки воспользовались своим численным преимуществом и вырвали победу, Дзолис стал автором победного гола. Таким образом, судьба путевки в финальную часть чемпионата Европы для команды Владимира Езерского решится в последнем туре в поединке с испанцами, который пройдет 31 марта.

Напомним, что финальный турнир будет проходить 3 – 19 мая в Ирландии. Кроме хозяев, пропуска на Евро-2019 получат победители восьми групп Элит-раунда и семь из восьми сборных, которые займут вторые места.

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