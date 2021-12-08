Підопічні Володимира Єзерського дізнались останніх суперників на шляху до Євро-2022. Деталі результатів жеребкування читайте у цій новині.

"Синьо-жовті" потрапили до групи 6 еліт-раунду відбору до Євро-2022, де суперниками України стануть збірні Нідерландів, Норвегії та Сербії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що загалом було сформовано 7 груп, а на чемпіонат Європи потраплять лише переможці своїх квартетів. Ще одне місце дісталось збірній Словаччини на правах господарів турніру.

Міні-турнір, впродовж якого і визначиться доля путівки на юнацький Євро-2022, відбудеться з 23 по 29 березня у Нідерландах. Фінальний турнір проходитиме з 18 червня до 1 липня 2022 року.

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