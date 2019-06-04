Збірна України серед військовослужбовців стала чемпіоном Європи

Завершився перший чемпіонат Європи з футболу серед військовослужбовців-учасників бойових дій та ветеранів війни, який проходив у Києві. Переможцем змагань стала українська збірна.

Перший в історії чемпіонат Європи серед військовослужбовців-учасників бойових дій та ветеранів війни проходив у Києві протягом 3-х днів.

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Матчі першого та другого турів проходили на тренувальній базі Динамо в Кончі-Заспі. Фінальні матчі та нагородження переможців відбулися на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Чемпіоном Європи стала збірна України. Друге місце посіла команда Данії, бронза в активі Грузії. У вирішальному матчі українці розтрощили Данію з рахунком 5:0, а Грузія обіграла Норвегію 3:1.

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Організатором першого чемпіонату Європи серед військовослужбовців-учасників бойових дій та ветеранів війни є Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО "Українці-разом!" та за підтримки Футбольного клубу Динамо та Української асоціації футболу.