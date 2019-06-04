Сборная Украины среди военнослужащих стала чемпионом Европы

Завершился первый чемпионат Европы по футболу среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны, который проходил в Киеве. Победителем соревнований стала украинская сборная.

Первый в истории чемпионат Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны проходил в Киеве в течение 3-х дней.

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Матчи первого и второго туров проходили на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе. Финальные матчи и награждение победителей состоялись на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт Динамо.

Чемпионом Европы стала сборная Украины. Второе место заняла команда Дании, бронза в активе Грузии. В решающем матче украинцы разгромили Данию со счетом 5:0, а Грузия обыграла Норвегию 3:1.

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Организатором первого чемпионата Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны является Федерация футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО "Украинцы-вместе!" и при поддержке Футбольного клуба Динамо и Украинской ассоциации футбола.