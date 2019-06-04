toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ВИКТОР СКРИПНИК ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сборная Украины среди военнослужащих стала чемпионом Европы

08:49 32 Читати українською
Сборная Украины среди военнослужащих стала чемпионом Европы
Сборная Украины – чемпион Европы / ФК Динамо

Завершился первый чемпионат Европы по футболу среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны, который проходил в Киеве. Победителем соревнований стала украинская сборная.

Первый в истории чемпионат Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны проходил в Киеве в течение 3-х дней.

Украина U-21 разгромила Кипр и вышла в финал мемориала Лобановского

Матчи первого и второго туров проходили на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе. Финальные матчи и награждение победителей состоялись на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт Динамо.

Чемпионом Европы стала сборная Украины. Второе место заняла команда Дании, бронза в активе Грузии. В решающем матче украинцы разгромили Данию со счетом 5:0, а Грузия обыграла Норвегию 3:1.

ЧМ-2019 U-20 Украина – Панама: победа на классе и реализации, прогресс прагматического стиля Петракова, Сикан съел Супрягу

Организатором первого чемпионата Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны является Федерация футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО "Украинцы-вместе!" и при поддержке Футбольного клуба Динамо и Украинской ассоциации футбола.

blog_ava
"Я вообще перестану смотреть матчи сборной Украины", – Гусев резко высказался насчет натурализации Мораеса
00:18
475
Теги
Сборная Украины УАФ АТО Сборная ветеранов Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
13
мин
Карпаты
19:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук