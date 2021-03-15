Збірна України може змінити домашній стадіон на поєдинки 2 та 3 туру відбору ЧС-2022.

Є велика імовірність, що "синьо-жовті" прийматимуть Фінляндію і Казахстан на харківському Металісті, а не на Арені Львів, інформує ТаТоТаке.

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Поле львівського стадіону не в найкращому стані, хоча перенесення матчів УПЛ мало дати йому "відпочинок". Газон Металіста також неідеальний, тому остаточне рішення поки не ухвалене. Металіст 1925 прийме Альянс 15 березня, а 16-го УАФ визначиться з вердиктом щодо придатності поля для міжнародних матчів.

Додамо, що збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії, і 31-го проти Казахстану.

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