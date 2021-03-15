Сборная Украины может сменить домашний стадион на поединки 2 и 3 тура отбора ЧМ-2022.

Есть большая вероятность, что "сине-желтые" будут принимать Финляндию и Казахстан на харьковском Металлисте, а не на Арене Львов, информирует ТаТоТаке.

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Поле львовского стадиона не в лучшем состоянии, хотя перенос матчей УПЛ должен был дать ему "отдых". Газон Металлиста также неидеальный, поэтому окончательное решение пока не принято. Металлист 1925 примет Альянс 15 марта, а 16-го УАФ определится с вердиктом по пригодности поля для международных матчей.

Добавим, что сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии, и 31-го против Казахстана.

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